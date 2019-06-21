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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
48 yaşında üniversite birincisi oldu

48 yaşında üniversite birincisi oldu

OKUL BİRİNCİSİ OLAN SARP OKUR'UN ÖDÜL ALMASI

Örgün Eğitim Mezuniyet Mezuniyet Töreni 

-OKUL BİRİNCİSİ SARP OKUR İLE RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR )- İkinci üniversitesinde okul birincisi oldu NEVŞEHİR

- Kapadokya Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi 48 yaşındaki Sarp Okur oldu. Kapadokya Üniversitesi’nde bugün düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi 48 yaşındaki Sarp Okur, Turist Rehberliği uzaktan eğitim bölümünü okuyarak üniversitenin birincisi oldu. İkinci üniversitesini okuduğunu söyleyen Sarp Okur; "Teşbihte hata olmaz 'ikinci evlilikler her zaman güzel olur' diyorlar. bende ikinci üniversitemi çok sevdim" dedi.
Okur, “Turist Rehberliği uzaktan eğitim mezunuyum. 48 yaşındayım. Esasında bu üniversite benim ikinci üniversitem. Teşbihte hata olmaz ama ikinci evlilikler daha iyi olur diyorlar bende bu ikinci üniversitemi daha çok sevdim. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasında çok büyük fark görmüyorum. Yani hocalarımız aynı bizimle bire bir ilgileniyorlar. Herhangi bir fark yok. Arkadaşlarımız ile hem sana hem de normal ortamda da bir araya geliyoruz. Zaten gelecek internet ve dijital ortam olduğu için önemli. Ben her zaman işimin en iyisini yapmaya çalışırım. O anlamda birinci olmuşsam güzel bir şey. Ama önemli olan şey hayatta başarılı olmaktır. Birincilik sadece bir aşama diye düşünüyorum. Genç kardeşlerim meraklarını hiç kaybetmesin, araştırmaya hep devam etsinler” şeklinde konuştu.

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