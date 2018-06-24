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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
48 nüfuslu mahallede oy verme işlemi 32 dakikada bitti - MANİSA

48 nüfuslu mahallede oy verme işlemi 32 dakikada bitti - MANİSA

- Vatandaşların oy kullanması - Bozköy Mahalle Muhtarı İrfan Gönder ile röportaj Manisa 'da 48 nüfuslu mahallede, oy verme işlemi 32 dakikada bittiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemi tamamlandı.Demirci ile Köprübaşı ilçeleri arasında Demirci ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan 48 nüfuslu Bozköy Mahallesi'ndeki 29 seçmen, oy kullandı.Sandık başına gelen 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.
Oy verme işlemi 32 dakika sürdü.Çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından tarlanın yolunu tuttu.Köyün en yaşlı seçmeni 86 yaşındaki mahallenin eski muhtarı İhsan Baş, en genç seçmeni ise 18 yaşındaki yeğeni Ömer Dönmez oldu.Bozköy Mahalle Muhtarı İrfan Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin önceki yıllarda 65 seçmeni olduğunu ancak bu sayının göçedenlerle azaldığını belirtti.
Toplam 35 seçmenleri bulunduğunu ancak 6 kişinin hastalık nedeniyle şehir dışında olduğunu aktaran Gönder, 29 vatandaşın oyunu kullandığını kaydetti.
Gönder, oyunu kullanan vatandaşların arazideki işlerini yapmak için tarlaya gittiklerini söyledi.

Mahallede oy kullanan en genç seçmen olan Ömer Dönmez ise 32 dakikada seçim işlemlerini tamamladıklarını, 18 yaşını doldurduğu için ilk kez oy kullandığını ve sandığın açılmasını heyecanla bekleyeceğini ifade etti.

Hastalık Muhabir Uttu 

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