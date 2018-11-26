48 daireli apartman sakinleri elektrik firması mağduru oldu Haberi

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( MALATYA ) -- Elektrik firmasının döviz kurunu bahane ederek elektrik vermediği iddiası MALATYA



- Malatya’da bir apartmanda yaşayan vatandaşlar elektrik dağıtım şirketinin döviz kurunun yükselmesini gerekçe göstererek apartmana elektrik vermediğini iddia etti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 48 daireli apartmanda oturan vatandaşlar apartmanlarına Temmuz ayından beri elektrik verilmediğini ileri sürerek eylem yaptı.İddiaya göre apartmanın temmuz ayında teslim edildiğini belirten apartman sakinleri, bu süreçten sonra bir türlü elektrik verilemediğini söyledi.



Konuyu müteahhit firmaya taşıdığını ileri süren apartman sahipleri, müteahhit firmanın da sorunun elektrik dağıtım şirketi olan Fırat Aksa’dan kaynaklandığını söyleyerek aradan çekildiği kaydetti.

Daha sonra elektrik dağıtım şirketine giden vatandaşlar, burada şirket yetkililerinden "döviz kuru arttığı için saat alamıyoruz ve bu nedenden dolayı da apartmanınıza elektrik veremiyoruz" cevabını aldıklarını iddia eden vatandaşlar, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Kimsenin konuyla ilgili sorumluluk kabul etmediğini dile getiren apartman sakinleri apartmanda yaşlı ve hastaların bulunduğunu ifade ederek, kış mevsimine rağmen apartmanda elektrik olmadığı için ısınamadıklarını da kaydetti.

Öte yandan konuyla ilgili bilgi veren Fırat Aksa yöneticileri de konuyu bildiklerini ve çözmek için uğraştıklarını dile getirdi.

