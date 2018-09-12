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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
47 yıllık 'vosvosu'na gözü gibi bakıyor - ANKARA Haberi

47 yıllık 'vosvosu'na gözü gibi bakıyor - ANKARA Haberi

47 yıllık "vosvosu"na gözü gibi bakıyor - ANKARA - 87 yaşındaki Orhan Ertem'in klasik Volkswagen otomobili ile tur atması - Orhan Ertem'in konuşması - Klasik Volkswagen otomobilden detaylar47 yıllık "vosvos"una gözü gibi bakıyor - Ankara 'da yaşayan 87 yaşındaki Orhan Ertem, 1971'de eğitim için gittiği Paris'ten aldığı "vosvos"unu 47 yıldır kullanıyor - Başka bir aracı daha olmasına rağmen "vosvos"undan vazgeçemeyen Ertem, otomobiline gözü gibi bakıyor - Orhan Ertem: - "Günlük yaşantımda hep bunu kullanıyorum. Her türlü huyuna suyuna alışkınım. O da bana alışkın. Fevkalade mutluyum ben onunla. O benim her şeyim"ANKARA (AA) - MERİÇ ÜRER - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli fizik tedavi uzmanı 87 yaşındaki Orhan Ertem, 1971'de eğitim için gittiği Paris'ten aldığı "vosvos"una 47 yıldır gözü gibi bakıyor.Orhan Ertem, 1971 yılında eğitim için gittiği Paris'te araba ihtiyacı olunca halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen'in klasikleşen otomobilinden satın aldı.Aracının ilk sahibi olan Ertem, otomobilini Paris'te bir süre kullandıktan sonra ilk uzun yolculuğunu eğitimini tamamladığında Türkiye'ye yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra iş seyahatlerine ve tatillere "vosvos"uyla giden Ertem, yıllar sonra bir araba daha satın aldı ancak "vefakar ve cefakar" diye tanımladığı ve hiç ayrılmadığı "vosvos"uyla 47 senede birçok anı biriktirdi. - "Müzelikmiş gibi bakıyorlar"Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, oğlu ve kızının "vosvos" ile çalışarak ehliyet aldığını, otomobilini ilk günkü gibi çok sevdiğini anlattı."Vosvos"unu satmayı hiç düşünmediğini, aracının 500 bin kilometreden fazla yol yaptığını dile getiren Ertem, şöyle konuştu:"Son derece dayanıklı bir araba. Yaz, kış hiç ikilemedi. Günlük yaşantımda hep bunu kullanıyorum. Geçenlerde birisi yaklaştı, 'Çalışıyor mu?' dedi.
Ben de 'İkilerse kırarım.' dedim. Müzelikmiş gibi bakıyorlar. '47 senedir kullanıyor musun?' diyorlar. Bir tek bakımda olduğu zamanlar kullanmadım. Bu araba benim imzammış gibi, beni temsil eden bir olaymış gibi. Satmayı hiç düşünmedim. Bu ilk elden olan bir araba olduğu için ayrıca kıymetli. Her türlü huyuna suyuna alışkınım. O da bana alışkın. Fevkalade mutluyum ben onunla. O benim her şeyim. Gecede, gündüzde hiç düşünmeden korkusuzca buna binerim. Bunu satarsam ceketimi, ayakkabımı satmış gibi olurum. Onunla çok mutluyum. Bana sunduğu hizmet, huzur, garanti beni mutlu ediyor."

Vosvos Fizik Tedavi Bild Muhabir 

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