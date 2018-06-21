Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
47 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

47 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Kaçak göçmenlerin görüntüleri - Kaçakların görüntüleri Çanakkale 'de 47 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Müsellim Boğazı'nda devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kişi yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, giyecek ve yiyecek desteğinde bulunuldu.Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı