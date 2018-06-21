47 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE

- Kaçak göçmenlerin görüntüleri - Kaçakların görüntüleri Çanakkale 'de 47 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Müsellim Boğazı'nda devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kişi yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, giyecek ve yiyecek desteğinde bulunuldu.Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.