Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle böyle atladı

47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle böyle atladı

Atlayış anı

Yamaç Paraşütü Kamera Emekli Asker Irak Aydınlatma Direği 

-Fotoğraflar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Yamaç paraşütü, speed-flying ile Base jump yapan Cengiz Koçak Tekirdağ’da 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle atladı. 47 metreden atlayış anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Türkiye ve Dünya genelinde yamaç paraşütü, speed- flying ile Base jump yapan paraşüt tutkunu Cengiz Koçak bugüne dek 7 bini aşkın tehlikeli ve akıllara durgunluk getiren atlayışlar yaptı. Bir ilke daha imza atmak için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkan emekli asker Cengiz Koçak, tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra kendini 47 metre yükseklikten bir anda bıraktı. Koçak’ın metrelerce yüksek kendini bırakması ve paraşütünü açması saniye saniye kameralara yansıdı. Nefes kesen atlayış başarılı bir şekilde son bulurken, Koçak bunun bir Türkiye ve Dünya rekoru olduğunu kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı