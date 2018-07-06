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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
46 yabancı uyruklu yakalandı - İZMİR

46 yabancı uyruklu yakalandı - İZMİR

- Sahil Güvenlik Komutanlığının operasyon sırasında çektiği görüntüler İzmir 'de 46 yabancı uyruklu yakalandı - Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik helikopteri, Alaçatı güneyinde lastik şişme bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 16 Suriye, 4 Togo, 4 Filistin, 3 Irak ve bir Burkina Faso uyruklu yakalandı.Aralarında çocukların da olduğu yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Nani Helikopter 

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