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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası - İZMİR Haberi

46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası - İZMİR Haberi

- Paraşütçülerin uçaktan atlaması - Paraşütçülerin havadaki hareketleri - Paraşütçülerin inişleri - THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt ile röportaj - Sanatçı Hayko Cepkin ile röportajİZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen 46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir 'de başladı.
Selçuk - Efes Havaalanı'ndaki organizasyona 22 takım ve 110 yarışmacı katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde takımların uçağa binme sırası, kura ile belirlendi. Daha sonra resmi antrenmanlar yapıldı.THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonanın iki kategoride gerçekleştirileceğini ifade etti.
Söğüt, şampiyonanın 15 Eylül'e kadar devam edeceğini aktararak, "Yarışlar hedef ve formasyon kategorilerinde yapılacak. Formasyon kategorisinde 4 kişi havada birbirine tutunmak suretiyle kura ile belirlenmiş hareketleri seri vaziyette yapacaklar. Cumartesi günü dereceye girenlere madalyaları dağıtılacak." diye konuştu.
Söğüt, 6 turdan oluşacak şampiyonanın ilk turunun bugün tamamlanacağını sözlerine ekledi. - Hayko Cepkin de yarışıyorŞampiyonaya sanatçı Hayko Cepkin de yarışmacı olarak katıldı.
Cepkin, paraşüt sporuna 2010 yılında başladığını anlatarak, 8 senelik paraşütçü olduğunu dile getirdi.Geçen hafta Balıkesir'deki Zeytinli Rock Festivali'ndeki konser öncesi Türk Hava Kurumuna ait uçaktan paraşütle atlayış yaptığını hatırlatan Cepkin, "267. atlayışımı Zeytinli festivalinde gösteri atlayışı olarak yaptım. Şampiyona bizim için keyifli bir buluşma günü. Şampiyonanın tadını arkadaşlarımla eğlenerek çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

2010 Yılı Paraşütle Atlayış Şampiyon Festival Paraşütçü 

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