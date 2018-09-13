46 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR

- Düzensiz göçmenlerin bottan çıkarılması İzmir 'de 46 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan kişilerin olduğu lastik bota müdahalede bulundu.Ekipler, bottaki 22'si çocuk, 15'i kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.Bu kişiler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.