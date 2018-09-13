Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
46 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR

46 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR

- Düzensiz göçmenlerin bottan çıkarılması İzmir 'de 46 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan kişilerin olduğu lastik bota müdahalede bulundu.Ekipler, bottaki 22'si çocuk, 15'i kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.Bu kişiler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan 

İlgili Foto Galeriler
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı