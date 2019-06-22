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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Yakalanan göçmenlerden detaylar Çanakkale 'de 46 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.Sivrice Burnu açıklarında rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bir bot tespit etti.Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan ve biri İran uyruklu, 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İran Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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