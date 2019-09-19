450 yıllık tarihi Sipahi Pazarı teknolojiye direniyor İzle

-Sipahi Pazarı Halıcılar çarşısından görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Osmanlı döneminden kalan çarşı son demlerini yaşıyor- Fabrikalar el yapımı dokumacılığı yüzde 90 azalttı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan ve halen dokuma ürünlere ev sahipliği yapan tarihi Sipahi Pazarı'nda esnaf, el emeği göz nuru ürünlerin teknolojinin gelişmesiyle fabrikaların gölgesinde kalmasından yakınıyor.Şanlıurfa’da el yapımı kilim ve halı satılan 450 yıllık tarihi çarşı, teknolojinin gelişmesiyle fabrikaların gölgesinde kaldı. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan tarihi Sipahi Pazarı halıcılar çarşısı olarak biliniyor. Bir zamanların en kalabalık çarşısı olarak bilinen bölgede ustalar mesleklerinde eleman yetişmediğini ve mesleğin kaybolmaya yüz tutuğunu söyledi.



Teknolojinin gelişmesiyle vatandaşların fabrikalarda yapılan ürünlere rağbet gösterdiğini belirten Sipahi Pazarı Halıcılar Esnaf Başkanı Ramazan Yıldız, el yapımı dokumacılığa talebin gittikçe azaldığını dile getirdi.“Fabrikalaşma yaygınlaşınca el yapımı dokumacılık yüzde 90 azaldı”Çarşıda 50 dükkandan 3 tanesinin mesleğini yapabildiğini aktaran Sipahi Pazarı Halıcılar Esnaf Başkanı Ramazan Yıldız, “Sipahi Pazarı denince 600 yıllık bir geleneği biz burada devam ettiriyoruz. Sabah insanlar Hazreti İbrahim'in makamında sabah namazını kılar. Çarşı Şeyhi başkanlığında çarşıya gelinir, dua edilir. Esnaf dua ettikten sonra herkes dükkanını açar. Bu çarşıda el yapımı halı, kilim bulunur. Biz burada işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu çarşıya eskiden yerli ve yabancı turist çok gelirdi. Sipahi Pazarı deninde otantik halı, kilim ve keçe üzerine alışverişimizi yapıyorduk. Şimdilerde ise çarşıda bulunan 50 dükkandan 3 tanesi mesleğini yapabiliyor. Çağımızda makineleşme devri olduğu için insanlar fabrikalarda yapılan halılar alıyor. Şanlıurfa Sipahi Pazarı bir Osmanlı çarşısıdır. Çarşıda bulunan halıların yüzde 50’si kök boya ile boyanıyor. Kök boya 3-5 metre yerin altındaki bitkilerde olur. Bu bitkiler kaynatılıp öyle halı yapılır. Bitki boyasıyla boyanan kilimler tarihidir. Bu halılar bin defa da yıkansa rengi gitmez. Günümüzde halılarda kimyasal maddeler kullanıldığı için halı 5 kez yıkansa boyası gider. Eskiden dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı halılarla mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kültür Bakanlığı inanç turizmine canlılık katarsa bölge için daha güzel olur. Makineleşme çağı olduğundan dolayı işlerimiz yüzde 90 azaldı. Önceden Sipahi Pazarı'nda yüzde 100 alışveriş oluyordu. Çarşıda halıların çifti 200 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu.



