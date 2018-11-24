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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
450 metre yüksekte Öğretmenler Günü kutlaması - KASTAMONU

450 metre yüksekte Öğretmenler Günü kutlaması - KASTAMONU

- Cam teras üzerinde toplu görüntüler - Cam teras ve çatak kanyonu görüntüleri - Yemek programından görüntüler - Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in açıklama görüntüleri450 metre yüksekte Öğretmenler Günü kutlamasıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Azdavay ilçesinde yer alan 450 metre yüksekteki cam terasta Öğretmenler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Azdavay Belediyesince organize edilen programa Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Tepecik ile ilçede görev yapan 60 öğretmen katıldı.
Cam teras üzerinde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile başlayan program, yemek ikramıyla devam etti.Civelek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.Öğretmenlerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Civelek, "Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizin nadide turistik mekanlarından, Çatak Kanyonu Cam Terası'nda düzenlediğimiz programına icabet eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Öğretmenlerimizle 450 metre yüksekte beraber olmaktan dolayı çok memnunum. Onlar bizler için çok önemli. Geleceğimiz öğretmenlerimizin elinde." ifadelerini kullandı.

Kanyon Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Başöğretmen Öğretmen 

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