450 metre yükseklikteki cam terasta bayram yoğunluğu - KASTAMONU İzle
- Cam terastan görüntüler - Kanyondan görüntü - Cam terastaki ziyaretçiler - Hüseyin Karakoca'nın konuşması - Ferhah Hoşgör'ün konuşması - Özlem Hoşgör'ün konuşması - Sabri Tomruk'un konuşması450 metre yükseklikteki cam terasta bayram yoğunluğu - Kastamonu 'nun Azdavay ilçesi Çatak Kanyonu'nda bulunan 450 metre yükseklikteki cam teras, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu üzerine kurulan 450 metre yükseklikteki cam terasta bayram yoğunluğu yaşanıyor.Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile Azdavay'a gelenler, Çatak Kanyonu'nda bulunan 450 metre yükseklikteki cam terası ziyaret etmeden ilçeden ayrılmıyor. Bölgeyi ziyaret eden birçok tatilci, yükseklik nedeniyle terasa çıkıp çıkmama konusunda başta tedirginlik yaşasalar da zamanla duruma alışıyor. Cam terastan kanyonu izleyen tatilciler bol bol fotoğraf çektiriyor.İstanbul'dan ilçeye gelen Hüseyin Karakoca, bayramı ailesiyle geçirmek için Sabuncular köyüne geldiğini söyledi.
Akraba ziyaretlerinin ardından terasa geldiğini belirten Karakoca, şöyle devam etti:"Amatör fotoğrafçılık yapmaktayım. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden kurduğumuz fotoğraf grubumuzla Türkiye'nin çeşitli yerlerine fotoğraf turları düzenliyoruz. En yakın zamanda grubumuzla beraber Çatak Kanyonu'na da geleceğiz. Burada sisli havalarda, gün batımında, sabah erken saatlerde ve özellikle sonbaharda çok güzel görüntüler yakalanıyor."Ferhat Hoşgör ise İstanbul'dan tatil için ilçeye geldiklerini ifade etti. Cam terası çok beğendiklerini dile getiren Hoşgör, "Eşim teras üzerinde biraz tedirgin oldu ama çok güzel bir yer. Birkaç denemenin ardından yükseklik korkusunu yenerek gezmeye başladı. Cam terası çok beğendik." dedi. Sabri Tomruk da bayram dolayısıyla köylerine gelen misafirleri gezdirmek için terasa getirdiklerini söyledi.
Cam terasın ilçeye turizm açısından çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Tomruk, "Misafirlerim ve ben cam terası çok beğendik. Terasın yapılması ile ilçe turizmimiz hareketlendi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.