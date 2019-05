45 yıllık hasret sona erdi; Kıbrıs Gazileri madalyalarına kavuştu

-Vali Memiş’in salona gelişi

-Sosyal Hizmetler İL Müdürü konuşması

-Gaziler Dernek başkanı konuşma

-Vali Okay Memiş konuşma

-Madalya takdimi

-Gazilerin açıklamaları



( ERZURUM ) ERZURUM



- Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve gazi olarak Ülkelerine dönen vatan aşıklarına 45 yıl aradan sonra milli mücadele madalyası verilerek, beratı tevcih töreni düzenlendi.

Dönemin siyasilerinin ihmalleri dolayısıyla madalyalarına hasretleri dinen gaziler büyük sevinç yaşadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 45 yıldır madalyalarını beklediklerini belirterek, Kore, Kıbrıs gazilerinin de diğer gazilerden ayrılmaması gerektiğine dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Gazilere 45 yıl aradan sonra müjde vererek çağrıda bulunan Cemil İlbaş, Kıbrıs Barış harekâtının Cumhuriyet tarihinde unutulmaz olaylardan biri olduğunu söyleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmesinde bölgede yaşayan Türk halkın güvene kavuşturulmasında, Kıbrıs Gazilerinin çok büyük role ve öneme sahip olduğunu belirtti.

Ömrü mücadele ile geçen, dönemin siyasi liderlerini, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve harekât esnasında şehit düşen Mehmetçikleri rahmetle andığını dile getiren İlbaş, hayatta olan gazilere mutlu sağlıklı ömürler dilerken, Erzurum Valisi Okay Memiş ise “Allah bizi şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin, yarın ahirete intikal ettiğimizde Allah bize sen ne yaptın Okay Memiş? dediğinde cevap verebilmeyi nasip etsin” dedi.

Hasta oldukları için törene katılamayan gaziler için ayrı bir tören daha düzenleneceğini söyleyen Memiş, “Vefat etmiş gazilerimizin ailelerine madalyalarını takdim edeceğiz bu ilde valilik yaptığım için kendimi çok değerli hissediyorum sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Anadolu’nun kapılarını kapattınız Erzurum’dan Batıya kimse geçemedi sizlerle gurur duyuyoruz diyerek Salonda bulunan Gazilere ve merhum gazilerin eşlerine madalyaları taktim etti. Gazilere madalyaları takdimi Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 9.Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Kurbay Başkanı Kurmay Albay Osman Ertunç, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ve Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun yaptı. Gazi Yaşar Uygur, “Şeref madalyasını 45 yıl önce almamız gerekiyordu. Şükürler olsun devletimiz bizi tanımış oldu madalyamızı aldık. 45 yıl geç almamızın nedenini ihmalimize bağlıyorum, ya dönemin devleti bizi unuttu ya da biz ihmal ettik, ama şuan çok mutluyum ilk günkü gibi heyecanlıyım. Vatan aşkı her daim yüreğimde, hainlerin her zaman düşmanıyım” dedi.

Gazi Zeki Yarar, “Allah devletimize zeval vermesin, Kıbrıs madalyalarımız 45 aradan sonra aldık. Zamanın siyasileri madalyalarımızı vermediler ama şimdi çok memnunuz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünden arayıp çağırdılar bizi, duyunca ailem de çok sevindi en azından çocuklarımıza bir hatıramız kalacak, bu madalya çok değerli bizim için” diyerek duygularını aktardı. Törende 166 gazi madalya aldı. Törende hayatını kaybeden gazilerin madalyaları ise yakınlarına takdim edildi.