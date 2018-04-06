45 yıldır Kıbrıs’ta birlikte savaştığı askerlerini arıyor

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( SAMSUN -ÖZEL) - Kıbrıs gazisi Mehmet Karalı, yazdığı Kıbrıs anıları kitabının film yapılmasını istiyor SAMSUN



– Samsun’da yaşayan Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki Mehmet Karalı,. 45 yıl önce askeri okuldan astsubay olarak mezun olan ve mesleğin ilk yıllarında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mehmet Karalı, Kıbrıs anılarını anlatan bir kitap yazdı. Kitabında özellikle çok sevdiği askeri Hüseyin’den bahseden Kıbrıs gazisi, 45 yıldır her yerde birlikte savaştığı askerlerini arıyor. Kıbrıs’ta askerleriyle birlikte birçok kez ölümden döndüklerini anlatan Karalı, “Ben Kıbrıs’tan önce Sarıkamış’ta astsubay olarak görevliydim. 16 Temmuz tarihinde Sarıkamış’ta benimle birlikte bulunan 11 astsubayın Kıbrıs’a gitme emri geldi. Bunun üzerine Kıbrıs’a gittik. Biz Lefkoşa’ya helikopterle indiğimizde Rumlar bizi büyük bir ateş altına almıştı. Arazide askerleri toparlayarak orada bir mevzi aldık. Tam o sırada benim mevzimin önüne bir top mermisi düştü. O gürültü ile ben kendimi öldüm zannettim. O mermi bana isabet etti diye düşündüm. Daha sonra şoka girmiştim ve askerim beni omzumdan tutarak 'Komutanım' diye seslendi. Ben de kendime geldiğimde ölmediğimi anladım” dedi.

“Kitabımı film yapsınlar” Kıbrıs’taki anılarını kitaba döktüğünü belirten Karalı, “Ben bu kitabı yazmaya başladığımda savaşa girmiş gibi bir hal alıyordum. Bu da beni çok yoruyordu. Geceleri kalkıp bazı notlar alırdım. Bu kitabı yaklaşık olarak 4 yılda yazdım. Bütün anılarımı bu kitapta biriktirdim. Ben bu kitabımın senaryoya çevrilerek film yapılmasını istiyorum. Ayla filmi gibi benim de askerim Hüseyin’i ve diğer askerlerimi bulamayışımın bir film haline getirilmesini istiyorum. Askerlerimi çok bekledim, mutlaka gelirler beni bulurlar diye ama gelmediler. Askerlerim arasında Hüseyin vardı. Zonguldaklı idi. Ben Zonguldak’a gittim onu bulmak için ben de bulamadım. 45 yıldır askerimi arıyorum ama bulamıyorum. Diğer askerlerimi de bulamadım. Bulduğumda çok duygulanırım. Onlara sarılır öperim, hatta ağlarım” diye konuştu.



