45 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin bot ile gelişleri toplu halde yardım edilmesi Çanakkale 'de 45 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Burunucu mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Togo Cumhuriyeti, Nijerya ve Mali uyruklu 45 kişiyi yakaladı."TCSG 28" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giysi ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.