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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

45 kişinin zehirlendiği dönerde bakteri tespit edildi

ARŞİV-

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hastane Kanalizasyon Borat Hayvan 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 45 kişinin zehirlendiği dönerde "Listeria monocytogenes" bakterisi olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da döner satılan bir mekanda döner yiyen 45 kişi zehirlendi. Dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanede tedavi edilirken, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mekandaki dönerden numune alınarak inceleme işlemlerine başlandı. Laboratuvar incelemesinde, dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçebilen "Listeria monocytogenes" bakterisi olduğu iddia edildi.
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