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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç makinesi Bodrum’da yakalandı

45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç makinesi Bodrum’da yakalandı

adliyeden detay görüntü

Kaçak Sahte Kimlik Akalan Mahkeme Kararı Dolandırıcılık 

-zanlının görüntüsü
-detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- 45 il ve ilçede 84 kişiyi dolandırarak kayıplara karışan suç makinesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Polisleri de sahte kimlikle atlatmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde dolandırıcılık yapan Bülent Deniz isimli kaçak şahıs Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bir iş yerine yapılan operasyon ile yakalandı. 45 il ve ilçede mahkeme kararıyla aranması bulunan Deniz’in Bodrum’a geldiği bilgisine ulaşan Bodrum asayiş büro ekipleri Konacık mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.
Sahte kimlik göstererek dolandırıcı olmadığını söylen Deniz, gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınarak Yapılan adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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