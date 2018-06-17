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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
45. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri başladı - ÇANKIRI

45. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri başladı - ÇANKIRI

- Güreş alanından görüntü - Pehlivanlardan görüntü - Yapraklı Belediye Başkanı Ali Hasekioğlu'nun konuşması - Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan'ın konuşmasıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'nın Yapraklı ilçesinde düzenlenen 45. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri başladı.
Yapraklı Yayla Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçenin yaylasında gerçekleştirilen etkinlikte, 650'ye yakın pehlivan kol bağladı.Organizasyonu takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, yağlı güreşin bin yıllık gelenek olduğunu söyledi.

Yağışa rağmen güreşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayhan, "Organizasyonda 650'ye yakın güreşçimiz var. Jandarmanın bize verdiği bilgiye göre 15 bin civarında da seyircimiz var. Bu daha fazla olabilirdi ama yağış nedeniyle seyircilerimiz gelemedi." dedi.
Yağlı güreşlerde bazı kural değişiklikleri yapmak istediklerini de anlatan Ayhan, şunları kaydetti:"Bu işin özünden hiçbir şey kaybetmeden günün şartlarına uydurmamız lazım. Onun için yağlı güreşe emek veren, seven bütün insanları saygıyla sevgiyle bekliyorum. Güreşlerimiz gerçekten çok güzel oluyor. Başpehlivanlıkta 10 güreşçi var, bu 10 favoriden kimin başpehlivan olacağı belli değil. Bu da rekabet ortamı oluşturuyor. İnşallah güzel şeyler olacak."Yapraklı Belediye Başkanı Ali Hasekioğlu da bu sene güreşlerin 45'incisini düzenlediklerini ifade etti.
Vatandaşların güreşe merakının bu organizasyonun yapılmasına vesile olduğunu belirten Hasekioğlu, "Bu manada yöremizin insanlarına, güreşçilerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki en meşhur güreşçilerin hepsi Yapraklı er meydanında. Yağışa rağmen güreşlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

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