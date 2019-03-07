45 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Yakalanan düzensiz göçmenlerden detaylar Aydın 'da 45 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Ekipler, yabancı uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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