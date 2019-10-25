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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
44 yaşındaki üniversiteli babanın en büyük destekçisi oğlu Haberi

44 yaşındaki üniversiteli babanın en büyük destekçisi oğlu Haberi

Baba İbrahim Dırmukcu'nun otobüs kullanımından detay

Öğretim Görevlisi Uttu 

-şoför koltuğundan detay
-İbrahim Dırmukcu ile röp
-Oğul Turgut Dırmukcu ile röp
-Genel detay

( KARABÜK ) - Bu kez oğlu babasını üniversite de okutuyor- Baba İbrahim Dırmukcu : "Zamanında ben okuttum, şimdi onlar beni okutuyor" KARABÜK

- Karabük'te 16 yıldır taksi şoförlüğü yapan ve üniversite okumaya karar veren İbrahim Dırmukcu'nun üniversite masraflarını ise oğlu karşılıyor. Baba Dırmukcu, "Zamanında ben okuttum, şimdi ise o beni okutuyor ve masraflarıma yardımcı oluyor" dedi.
KBÜ'de öğretim görevlisi olan komşusunun teşvik etmesiyle üniversite okumaya karar veren Dırmukcu, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Otobüs Kaptanlığı Bölümünü kazandı. Masraflarını zamanında okuması için destek verdiği oğlu Yusuf Dırmukcu tarafından karşılanan baba Dırmukcu, pratik ile teoriyi birleştirerek daha profesyonel hale gelmek için tercihinin Otobüs Kaptanlığı Bölümü olduğunu belirtti.
Otobüs kaptanlığını seçmemin sebebini de mesleğimin şoförlük olmasından dolayı olduğunu, oğlu ile aynı üniversitede okuduğunu ifade eden baba Dırmukcu, "Beraber gelip gidiyoruz. Üniversite içerisinde kampüste beraber dolaşıyoruz. Yemeği beraber yiyoruz, akşam beraber gidiyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Onun faydası oldu bana üniversitede adapte olmam için. Çünkü daha önceden üniversite ortamını görmüştü. O yüzden daha çabuk adapte oldum üniversiteye" diye konuştu.
Dırmukcu, çevresinden hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler aldığını kaydederek şunları söyledi: "Bu yaşta okunur mu diyorlar. Bende okumanın yaşı yok diyorum. Bazıları çok memnun oluyorlar. Baba-oğul olduğumuzdan dolayı. Değişik değişik tepkiler alıyoruz.” Diğer oğlunun Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olduğunu söyleyen Dırmukcu, zamanında oğlunu okutmak için destek verdiğini, şimdi ise oğlunun kendisini okuttuğunu ve masraflarına yardımcı olduğunu ifade etti.
“Okumazsan seni sanayiye vereceğiz” Baba Dırmukcu, çocuklarının kendisine “Okumazsan seni sanayiye vereceğiz. Okuduğun zaman, üniversiteyi bitirdiğin zaman sana değişik hediyeler alacağız” diye esprilerde bulunduğunu dile getirdi. Eğitimlerin güzel gittiğini ifade eden Dırmukcu, vize sınavlarına az kaldığını ve çalıştığını belirtti.
KBÜ Sosyal Hizmetler 1. sınıf öğrencisi olan oğul Turgut Dırmukcu, daha önceden KBÜ’de İlk ve Acil Yardım programını bitirdiğini, Sosyal Hizmetler Bölümünü tercih etme sebebinin farklı bir alana yönelmek ve babası ile aynı üniversitede okumak olduğunu söyledi.

Oğul Dırmukcu, küçüklüğünden beri arkadaş gibi oldukları için aynı üniversitede bulunmalarından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, birbirlerinin derslerine katıldıklarını belirterek, babasına derslerinde yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
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