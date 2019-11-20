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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda 18 şüpheli adliyede

44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Emniyet önünde gözaltına alınan şüphelilerden detay görüntüler

İstifa Mahrem Uzman Çavuş Yakalama Kararı Trol 

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerin görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 82’si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından gözaltına alınan 118 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82’si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Gözaltına alınan 118 şüpheli arasında ise muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyonda ise gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlanmaya başladı.
Gözaltına alınan 118 kişiden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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