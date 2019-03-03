44 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR İzle

- Göçmenlerin sahil güvenlik ekiplerince alınması İzmir 'de 44 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında tespit ettiği hareket halindeki lastik botu durdurdu.Ekiplerce lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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