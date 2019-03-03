Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
44 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR İzle

44 düzensiz göçmen yakalandı - İZMİR İzle

- Göçmenlerin sahil güvenlik ekiplerince alınması İzmir 'de 44 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında tespit ettiği hareket halindeki lastik botu durdurdu.Ekiplerce lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Nani Sahil Güvenlik 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı