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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
44 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

44 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin bot ile gelişi bottan inmeleri ve yürürken Çanakkale 'de 44 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.Kuzey Ege'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi."TCSG - 28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İran Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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