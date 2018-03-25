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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
43 yabancı uyruklu yakalandı - BALIKESİR Haberi

43 yabancı uyruklu yakalandı - BALIKESİR Haberi



: - Detaylar Balıkesir 'de 43 yabancı uyruklu yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir ’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 yabancı uyruklu yakalandı.Küçükköy Mahallesi'nde bir taksicinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince Şeytan Sofrası mevkisine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen 43 kişi jandarmaya götürüldü.Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.Bu arada yabancı uyrukluların, Midilli Adası'na geçmek için kişi başı bin 500 avroya anlaştıkları, organizatörlerin kendilerini almak için bölgeye gelmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Avro Jandarma Akalan Nani 

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