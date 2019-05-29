43 yabancı uyruklu öğrenci Polis Akademisinden mezun oldu

-Tekmil veren yabancı uyruklu öğrenciler

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( ANKARA ) ANKARA



- Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde (PAEM) Afganistan, Arnavutluk, Moğolistan, Ürdün, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Somali, Uganda ve Ukrayna olmak üzere 9 farklı ülkeden eğitim alan 43 öğrenci mezun oldu. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PAEM bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler mezun oldu. 9 farklı ülkeden 43 öğrenci, 2 yıl boyunca Türkiye’de kalarak eğitim aldı. Öncelikli eğitim Türkçe olurken, Türkçe okuma yazma becerileri, , Türk dış politikası, kriminoloji, olay yeri inceleme, hükümet sistemleri, politik ekonomi, uluslararası ilişkilerde istihbarat, siyasi tarih, radikalizm şiddet ve terör gibi konularda teorik dersler verildi.

Ayrıca Gölbaşı yerleşkesinde uygulamalı olarak polis müdahale yöntemleri ile temel atış eğitimi uygulandı. Eğitimin tamamlanması ile öğrenciler için Gölbaşı Kampüsü Ali Birinci Kültür Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, akademi personeli, genel müdür yardımları, daire başkanları ile mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende yabancı uyruklu öğrenciler tekmil verirken yüzlerde tebessüm oluşturdu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, yaptığı konuşmada suç ve suçluların ülke sınırlarını aştığını belirterek, “Suçla mücadelede ikili ve çoklu işbirliği ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, teşkilatımız bu işbirliğinin sağlam temellerini oluşturacak uluslararası eğitim stratejisini başarı ile uygulamaktadır. Bu doğrultuda eğitim ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi bizimle aynı kültür ikliminde bulunan dost ve akraba ülkelerle de paylaşmak amacıyla imzalanan ikili anlaşmalar ve güvenlik işbirliği protokolleri çerçevesinde 1992 yılından bu güne kadar 24 farklı ülkeden bin 198 misafir öğrenci Polis Akademisi Başkanlığımızdan başarı ile mezun olarak kendi ülkelerinin güvenlik teşkilatlarına katılmışlardır” dedi.

Mezun edilen yabancı polis teşkilatı personellerine ilişkin Uzunkaya, “Bugün de bu sayıya dost ve kardeş ülkeler Afganistan, Arnavutluk, Moğolistan, Ürdün, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Somali, Uganda ve Ukrayna olmak üzere 9 farklı ülkeden gelen toplam 43 öğrencinin daha eklenecek olmasının haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz. Bu öğrencilerimiz, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayarak Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde tezsiz yüksek lisans eğitimine alınmışlar. Türk meslektaşlarıyla 1 yıl süreyle ortak eğitim ve öğretim gördükten sonra da mezuniyete hak kazanmışlardır. Bugün 1’i emniyet müdürü, 1’i emniyet amiri, 8’i başkomiser, 16’sı komiser ve 17’si komiser yardımcısı olarak mezun olacak olan bu 43 yabancı meslektaşımız, aldıkları bilgi ve edindikleri deneyimlerle ülkelerine döndüklerinde ülkelerinin sadece güvenlik ve asayişine katkı sağlamakla kalmayıp, Türkçe'ye hakimiyetleri ve Türk kültürüne aşinalıkları ile de bulundukları ülkelerde Türkiye’nin birer fahri temsilcisi olacaklarını ümit ve temenni ediyorum” diye konuştu.



