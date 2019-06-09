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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İzle

43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüsü

Araç Sayısı Trafik Yoğunluğu 

-Araç yoğunluğu
-Detaylar

( KIRIKKALE )- ‘Kilit Kavşak’ta araç kuyruğu oluştu KIRIKKALE

- Ramazan Bayramı tatilinin son gününde oluşan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de; oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. 43 ilin geçiş noktasındaki D-200 Karayolunda doğundan batıya doğru kilometrelerce araç trafiği oluşturan tatilciler, çevre illerden büyük kentlere geri dönüş için yollara akın etti. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son bulmasıyla oluşan trafik, öğlenden itibaren başlayıp gece saatlerine kadar devam etti. Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. Buradan geçen araç sayısı günlük 100 binin üzerinde. Hava sıcaklıklarının 30 derece üstünde olması dolayısıyla bir çok sürücü akşam saatlerinde geri dönüş yapmayı tercih etti. Kırıkkale-Samsun ile Kayseri-Kırıkkale Karayolu kavşağında trafik saatte 40 ile 50 kilometre arasında ilerliyor. Emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin akması için çaba gösteriyor.
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