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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu devam ediyor Haberi

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu devam ediyor Haberi

Araç yoğunluğu

Polis Araç Sayısı Trafik Yoğunluğu Gurbetçi 

-Sürücülerden röportaj
-Trafik polisi araçların geçişini sağlarken görüntü
-Kavşaklara beton bariyer konulurken görüntü
-Detaylar

( KIRIKKALE ) - Bayram dolayısıyla ’kilit kavşak’tan geçen araç sayısı 100 binin üzerine çıktı KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ederken yoldan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yollara akın etmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar durma noktasına geldi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak adlandırılan ’kilit kavşak’tan geçen araç sayısı 100 binin üzerine çıktı. Bayram dolayısıyla büyükşehirlerden memleketlerine giden bazı sürücüler, yollarda trafik akışının rahat olduğunu belirtirken bazıları da araçların yoğun olduğunu ve ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polis ekipleri yaşanan yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafiğin akışını sağlamak amacıyla kara yolu üzerinde bulunan bazı kavşaklar ise beton bariyerler ile kapatıldı. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhaları takviyesi yapılırken, sürücüleri dikkatli seyretmeleri hususunda da trafik polisleri tarafından afişler asıldı.
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