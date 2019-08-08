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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de trafik kilit Haberi

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de trafik kilit Haberi

Trafik yoğunluğu

Polis Trafik Yoğunluğu Gurbetçi Trafik Polisi 

-Polisler sürücüleri uyarırken

( KIRIKKALE )- Gurbetçiler bayram yolculuğuna erken başladı KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın eden gurbetçiler, zaman zaman trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler, Batı istikametinden Doğu istikametine doğru büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram dolayısıyla yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. (HA-SLH-
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