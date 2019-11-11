43 bin fidan toprakla buluşturuldu - DÜZCE Haberi

- Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın röportajı - Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan'ın konuşması - Vali Dağlı'nın fidan dikiminden görüntü - Etkinlikten çeşitli detaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'de "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 76 farklı noktada 43 bin 210 fidan toprakla buluştu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, merkeze bağlı Gümüşpınar Köyü Mehmetçik Ortaokulu karşısındaki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsattı. Düzce 'nin orman bakımından şanslı bir olduğunu dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:"Orman varlığımız çok güzel. Doğu tarafından sınırlarımıza girdiğimizde yine Batı tarafından çıkarken, Güney tarafımızda yine Akçakoca'ya doğru gerçekten ilimizin tamamı neredeyse ormanlarımızla kaplı. Yüz ölçümümüzün yüzde 52'si orman. Bunun da yüzde 97'si nitelikli orman durumunda. Gerçekten çok şanslı bir iliz. Buradaki amacımız hem ormanlarımızı korumak hem de yeni ormanları ilimize kavuşturmak." Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ise ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan toplumun bütün kesimlerinin toprakla bütünleşmesi hedeflenirken diğer taraftan son yıllarda yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmanın hedeflendiğini söyledi.
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade eden Kağan, " Düzce Orman İşletme Müdürlüğü olarak 44 noktada 30 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü olarak tören esnasında bu sahada 50 dönümlük bu sahada 2 bin adet Türk fındığı, 2 bin adet biberiye, 4 bin adet kekik, bin üvez, 3 bin adet kestane olmak üzere toplamda 12 bin adet fidan dikilecektir." diye konuştu. Daha sonra Vali Dağlı, öğrenciler ve protokol üyeleri ile beraber fidan dikimi gerçekleştirdi.
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