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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
42. kattan atladı, 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

42. kattan atladı, 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

-arşiv-

Polis Hastane Yaşam Mücadelesi Irak 

-Atlayan gencin sedyeyle çıkartılması
-Ambulansa alınması
-İş merkezinden detay
-Ambulansın gidişi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 42 katlı bir iş merkezinin son katındaki restoranın terasından aşağıya atlayan ve ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanedeki 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinin son katındaki restoranın teras bölümüne çıkan Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Tehran Alimoğ, kendini aşağıya bıraktı. Atlayan genç, iş merkezinin bitişiğinde bulunan AVM’nin yemek alanının çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla tavandaki kartonpiyer kırılarak sedyeyle iple bağlanarak aşağıya indirildi. Tehran Alioğ, sedyeyle ambulansa taşındıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluştuğu öğrenilen Tehran Alimoğ tedavi gördüğü hastanede 37 gündür süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Alimoğ'un cansız bedeni Azerbaycan'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
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