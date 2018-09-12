42 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE İzle

- Yakalanan düzensiz göçmenlerden görüntülerÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyündeki Kadırga Koyu'na operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen, saklandıkları bir barakada yakalandı.Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İlçe Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.