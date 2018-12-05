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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
41 yıl hapis cezası bulunan şahıs havalimanında yakalandı

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs havalimanında yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Sürücü Belgesi Sahte Kimlik Kimlik Tespiti Hapis Cezası Kontrol Noktası 

-Şahsın görüntüleri

( VAN ) VAN

- Van’da değişik suçlardan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul’a gitmek üzere geldiği havalimanında sahte kimlikle yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen A.K. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldı. İbraz edilen sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı ve yapılan kimlik tespitinde şahsın F.K. olduğu tespit edildi. Hakkında “Adam Öldürme Cürümleri”, “Kasten Öldürme” ve “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçlarından 41 yıl 8 ay cezası bulunduğu tespit edilen F.K., gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi.
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