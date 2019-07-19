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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

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( DENİZLİ ) DENİZLİ

Eğlence Mekanı İtiraf Katil Zanlısı Avcılık Cinayet 


- Denizli’de Hasine Şanlı (41) isimli kadını öldürmekten dolayı gözaltına alınan katil zanlısı Tamer A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahsın cinayeti ‘çekiç’ ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, Uşak’ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41) isimli kadın arkadaşları tarafından oturduğu evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.’yı saklandığı Çivril ilçesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tamer A., tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Şahsın sorgusunda ise öldürdüğü Şanlı’nın erkek arkadaşı olduğunu ve aralarında yaşanan bir tartışma sonrası kavga ettiklerini ardından çekiçle Şanlı’yı öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.
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