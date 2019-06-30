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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
41 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA İzle

41 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA İzle

- Düzensiz göçmenlerin taşındığı bottan görüntü - Botun durdurulması Muğla 'da 41 düzensiz göçmen yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ve Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.Güvenlik botuyla Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
Ekipler, düzensiz göçmenleri bota bindirdikleri tespit edilen 3 kişinin de yakalanması için jandarma ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.Sahil güvenlik ekipleri, Hüseyin Burnu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Güney Afrika, Kongo, Burkina Faso ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.

Jandarma Bild Akalan Yurt Dışı 

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