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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
41 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

41 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin rıhtıma gelişi - Bottan inmeleri ve toplu halde Çanakkale 'de 41 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, İğdeliburun mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını belirledi."TCSG - 6" Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu 27'si Suriye, 9'u Irak, 4'ü Mısır, biri Filistin uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale İğde Sahil Güvenlik 

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