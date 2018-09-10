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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
41 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

41 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Yakalanan göçmenlerden görüntüler Çanakkale 'de 41 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları Yeşil Liman açıklarında bir grubun denize açıldığını tespit etti.Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas, Senegal ve Irak uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale 

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