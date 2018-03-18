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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
401 öğrenci Gündoğdu Marşı ile Afrin’e selam gönderdi

401 öğrenci Gündoğdu Marşı ile Afrin’e selam gönderdi

öğrencilerin gösterisi

Öğretmenler Öğretmen Akkale Çekim Öğrenciler 

-öğrencilerin marş söylemesi

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Karacasu ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde kalplere ve dillere işleyen bir etkinlik düzenlendi.
Karacasu Şehitleri Ortaokulunun düzenlediği “Şehitlerimiz Dillerde” etkinliğinde 401 öğrenci ve 34 öğretmen hep bir ağızdan Gündoğdu marşı söyleyip bedenleriyle“Vatan” yazdı. 18 Mart Şehitler Gününe ithafen düzenlenen 9 etkinlikten biri olan “Şehitlerimiz Dillerde” etkinliği Karacasu Şehitleri Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
34 öğretmen ve 401 öğrenci hep bir ağızdan Gündoğdu marşını söylerken öğrenciler bedenleriyle “vatan” yazdı. Marşlarla bahçede kareografiye hayat veren öğrenciler ardından öğretmenleri ile birlikte Gündoğdu marşını seslendirdi. Ardından öğretmenlerinin söylediklerini tekrar eden öğrenciler “Al bayrak olan, bayrakta al olan, yiğitlere selam olsun, Afrin’e selam olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin Türkiye” diye hep bir ağızdan haykırdı. Etkinlikte havadan video çekimi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu Müfrezesine ait arazöz ve itfaiye ekibi yardımcı oldu. (OD-MB-Y)
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