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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
400 yıllık tarihi düğmeli ev yandı, 20 hayvan telef oldu

400 yıllık tarihi düğmeli ev yandı, 20 hayvan telef oldu

Yangın söndürme çalışmaları

Ahşap Ev Jandarma Hayvancılık Yükselen Hayvan 

-Küçükbaş hayvanlar
-Ev sahibi İsmet Yılmaz ve eşi Naziye Yılmaz'ın yangını anlatması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 400 yıllık olan iki katlı tarihi düğmeli ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evin ahır olarak kullanılan alt bölümünde ise 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Akseki'nin Dikmen Mahallesi'nde hayvancılık yaptığı bildirilen 61 yaşındaki İsmet Yılmaz'ın yaklaşık 400 yıllık olan tarihi düğmeli evinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı ahşap evin girişinde bulunan hayvanların birçoğunu kurtarılırken 20 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen çöktü. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ise yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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