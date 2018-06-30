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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- 400 Yıllık Hatır Belgeseli Hollanda’da gösterildi

- 400 Yıllık Hatır Belgeseli Hollanda’da gösterildi

gösterimden görüntüler

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Beyaz Perde Beğendik Başkent 


- Hollanda-Türkiye ilişkilerinin tarihsel sürecini anlatan 400 Yıllık Hatır Belgeseli, yönetmen Ünal Üstündağ’ın katılımı ile başkent Amsterdam’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde gösterildi. Yönetmen Ünal üstündağ’ın, Hollanda ve Türkiye’nin tarihsel süreçteki ilişkilerini anlatan 400 Yıllık Hatır Belgeseli, yönetmenin de katılımı ile Hollanda’nın başkentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nde seyircisi ile buluştu. Gösterimden sonra Türkiye-Hollanda ilişkilerine değinen yönetmen Üstündağ, “’Hollanda-Türkiye ilişkileri, 1960’da başlamadı, ilişkiler 1600'lerde başladı.
3 kıtaya yayılmış Osmanlı bağımsız bir devlet olmayan Hollanda’yı herkesten 36 yıl önce 1612de tanıdı’’ ifadelerini kullandı. Katılımcılar ise yapımı çok beğendiklerini ifade ederek iki ülke arasındaki derin ilişkilerin beyaz perdeyle buluşturulmasından etkilendiklerini ifade etti.
Program, soru cevap kısmından sonra sona erdi. Belgesel yakın tarihte Hollanda’nın farklı yerlerinde gösterime girecek.
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