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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
400 yıldır insanları serinleten havuz İzle

400 yıldır insanları serinleten havuz İzle

Havuzdan görüntüler

Yüzme Rahip 

-Vatandaşların havuzda yüzmeleri
-Vatandaşların havuza atlaması
-Mehmet Ali Kaya ile röportaj
-Veysel Serçe ile röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde, Ermeni bir keşiş (Hristiyanlık'ta evlenmemiş, manastırda yaşayan rahip ve rahibe tarafından yapılan 400 yıllık keşişin havuzu, sıcaktan bunalan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kayseri'nin Develi ilçesinde 400 yıllık keşişin havuzu, serinlemeye gelen vatandaşlarla doluyor. Havuz, Erciyes'den geldiği tahmin edilen ve mağaradan havuza dolan soğuk ve berrak suyu ile vatandaşları serinletiyor. İsmini Ermeni bir keşişten alan havuz, 400 yıldır insanları serinletiyor. Ayrıca havuzdan akan suyla da bağ ve bahçeler sulanıyor. Keşiş Havuzu İşletmecisi Mehmet Ali Kaya, "Havuzun 400 yıllık bir tarihi var. Kaynak su kayaların dibinden gelir ve sürekli akar. Ayrıca bahçe sulamasında kullanılır. Eski Ermenilerden kaldığı için isminin keşiş kaldığı söyleniyor" dedi.
Havuza yüzmeye gelen Veysel Serçe de, "Bayram tatilini fırsat bilerek keşişin havuzuna serinlemek için geldik. Çok eğleniyoruz. Develi'nin en iyi havuzlarından birisi. Herkese tavsiye ediyoruz. Develi'nin insanları serinlemek için keşişin havuzuna gelirler" diye konuştu.

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