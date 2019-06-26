400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar İzle

-Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, gerçek ve yalancı safranı tek tek göstermesi

-Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, röp



( BURSA - ÖZEL)- Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı'ndan yalancı safran uyarısı- Bu kırışımı kullanan şeker hastası insülin vurulmayı bıraktı BURSA



- Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, Türkiye'de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekârlara karşı vatandaşları uyardı. Ülkemizde büyük paraların döndüğü bir çok üründe olduğu gibi kilogram fiyatı otomobil fiyatına satılan safranda da sahtekârlıkların olduğu ortaya çıktı. Sahtekârlar ülkemizde yetişen yalancı safranı (aspir) boyarak orijinal İran safranı diye satarak yüz kat haksız kazanç elde ediyor. Safranda yapılan sahtekârlığı en ince ayrıntısına kadar anlatan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, "Safran bitkisinin ana vatanı İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya. İran safranını hiç biri tutmuyor. Türkiye'de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen safran diye bilinen bitki daha açık renkli, gerçek İran safranıyla alakası yok. Bunun adı aspir, ülkemizde ne yazık ki bunu gerçek safran diye satan satıcılarımız var. Aspirin rengi gerçeğine oranla açık kırmızıdır. Ama sahtekarlar bu renk konusunu da gıda boyasıyla boyayarak aşabiliyorlar. Kilosu 400 lira olan aspiri gerçek safran diye 40 bin liraya satıyorlar. Bunu ayırt etmek çok zor, orijinal safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Yalancı safranda suya atınca kırmızı renk veriyor. Bunu ayırt etmenin yolu, safranı elinize alıp kuvvetlice ovalamak. Sahtesinin boyası elinizi boyayacaktır. Gerçeği elinizde herhangi bir renk bırakmaz. Gerçek safran baharatını özellikle ülkemize gelen Arap ve Avrupalı turistler alıyor. Bunlar bu baharatı yemeklerde kullanıyor. Yemeklerde çok hoş bir aromatik tat bırakıyor. Ülkemizde bu baharat kullanılmıyor. Ben işletmemde yılda 5 kilo gerçek safran satıyorum. Bendeki safranın kilosu ise 25 bin lira" dedi.

"Şeker hastaları bu karışımla insülin kullanmayı bırakıyor" Özdemir, "Yaptığımız özel bitkisel karışımla şeker hastalarına insülin vurulmayı bıraktırıyoruz. 5 çeşit baharatı karıştırarak yaptığımız şeker hastalığı macununu sabahları aç karnına tüketen hastalar kısa sürede insülin vuruluyorsa iğne vurulmayı bırakıyor. Kimyasal şeker ilaçları hastalığı kökünden iyileştirmiyor. Sadece üstünü örtüyor. Kimyasal ilaçları bıraktığınız anda hastalık ilerliyor. Bitkisel ilaçlarda durum böyle değil, bitkisel ilaçlar hastalığı kökünden söküp atıyor. Yapmış olduğum karışım sayesinde çok hasta insülin vurulmayı bıraktı" şeklinde konuştu.



