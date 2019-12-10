400 lira diye tuttukları ev mezarları oldu

-İLK FOTO MUHAMMET

-İKİNCİ FOTO BEKTAŞ DİĞERİ BABAANNE



( KONYA - FOTO)- Konya'da torunlarıyla birlikte çöken kerpiç evde hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın daha öncede çökmeler meydana gelen evi ucuz olduğu gerekçesiyle 400 liraya tutup oturduğu öğrenildi KONYA



- Konya’da iki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu iki torunu ile birlikte hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın oturduğu evde daha öncede çökmeler meydana geldiği buna rağmen ucuz olduğu gerekçesiyle 400 liraya tutup oturduğu öğrenildi.Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultan Dakım’ın kiracı olarak oturduğu iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evin etrafını çevreleyen duvarların yüksek olması nedeniyle göçük saatler sonra fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Evde yapılan incelemede Sultan Dakım (62) ile torunları Muhammet Dakım (16) ve Bektaş Dakım'ın (4) cansız bedenine ulaşıldı. Göçük haberinin ardından Sultan Dakım’ın ve torunlarının yakınları olay yerine akın ederek feryat etti. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yakınlarının feryatları ve gözyaşları arasında evden çıkarılan Sultan Dakım’ın ve torunlarının cansız bedenleri ambulansa konularak Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Ucuz diye 400 lira verip evi kiralayıp oturmuşMeydana gelen göçükte iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın oturduğu evi ucuz diye 400 liraya tuttuğu öğrenildi. Eve yerleştiklerinde de bazı bölümlerde göçüklerin meydana geldiği evde oturmaması konusunda Sultan Dakım’ın yakınlarını dinlemediği öne sürüldü. Sultan Dakım’ın yakınları nenelerinin evi ucuz diye 400 liraya tuttuğunu bütün ısrarlarına rağmen oradan çıkmadığını söylediği ileri sürüldü. Sultan Dakım ile birlikte enkazda kalarak yaşamını yitiren Muhammet Dakım ile Bektaş Dakım’ın kuzen oldukları ve zaman zaman nenelerinin yanına gelerek kaldıkları öğrenildi.Göçük sırasında korkan yavru köpek dışarıya çıkarıldıGöçük'ün ardından itfaiye ve AFAD ekipleri iki katlı kerpiç binada uzun süre incelemelerde bulundu. Ekipler, merdivenlerle halat bağladıkları evin riskli bölümlerini yıkmak için uzun süre uğraştı. Ekiplerin evde yürüttüğü çalışmalar sırasında göçük sırasında evde olan ve zarar görmeyen yavru bir köpek bulundu. Yaşananlardan korktuğu anlaşılan yavru köpek dışarıya çıkarıldıktan sonra güvenli bir bölgeye bırakıldı.Bahçe duvarı nedeniyle göçük geç fark edildiOlay yerine İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte gelerek kurtarma çalışmalarını takip eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak burada yaptığı açıklamada, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.



Vali Toprak, kerpiç evin sabah saat 04.30-05.00 civarında göçtüğünün tahmin edildiğini ancak evin dışındaki 2.5 metre uzunluğundaki duvardan dolayı geç fark edildiğini söyledi.



Vali Toprak, “Bahçe duvarı nedeniyle evin göçtüğü komşular tarafından geç fark edilmiş ve saat 09.00 gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından dolayı da olabilir maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti” dedi.

Risk altındaki binalar boşaltılıyorKonya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölge bu durumda olan evlerin bugünden itibaren boşaltılacağını duyurdu. Vali Toprak, “Bu binalar çok eski toprak yığma olduğu için belli bir dönemden sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da alınca çözülmeler oluyor. Çevre taranacak, risk altındaki binalar boşaltılacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar başladı” dedi.

İncelemeler kapsamında göçüğün meydana geldiği bitişikteki kerpiç evde risk altında olduğu için zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, risk taşıyan tüm binaların boşaltılıp mühürleneceği belirtildi.



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