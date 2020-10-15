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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
400 kilo sarımsak çalan 2 kişi şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

400 kilo sarımsak çalan 2 kişi şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Hırsızların adliyeye sevk edilmesi

Jandarma Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Detaylar

( KASTAMONU )- Sarımsakları çalıp 3 bin 600 liraya sattılar KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 400 kilogram sarımsak çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde C.T, iş yerinden 400 kilogram Taşköprü sarımsağının çalındığı ihbarında bulundu. Akdoğan köyünde 26 Eylül tarihinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Z.K. ve M.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayın şüphelisi üç şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıslar ifadelerinde, çaldıkları sarımsakları Taşköprü ilçesinde ikamet eden R.T. isimli şahsa, 3 bin 600 TL karşılığında sattıklarını ifade etti.
Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan R.T. adlı şahıs ise şüphelilerden 3 bin 600 TL karşılığında 260 kilogram sarımsak aldığını kabul etti. Hırsızlıkların satamadığı 85 kilograma el koyan jandarma ekipleri tarafından, ifadeleri tamamlanan 2 şüpheliyi adliyeye sevk edildi. R.T. hakkında ise çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. (Vİ-GY
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