Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

400 Bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedalladı

-Bisikletlilerin tur öncesinde kollarına kırmızı beyaz kurdele bağlamaları

Çekiliş Bağlama Saygı Duruşu Bisiklet İstiklal 

--Tura katılan bisikletliler
--Tur öncesinde Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu konuşması
--Tura katılanların saygı duruşu ve istiklal marşını okuması
--Tura katılan bir bisikletçi ile röp.
--Bisikletçilerin tura çıkması
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen, “Bisiklet Baharı Turu”nun 4.’ncüsü yapıldı. Tura katılan bisiklet tutkunları tur öncesinde kollarına bağladıkları kırmızı beyaz kurdelelerle Barış Pınarı Harekatı’nda ki Mehmetçiğe destek verirken, pedallarında da Mehmetçik için bastılar. Düzce Bisiklet Kulübü’nün organize ettiği ve Bisikletliler Platformu, Düzce Bisikletçiler Kulübü’nün destek verdiği “Bisiklet Baharı”, ‘Biziz, Biriz Türkiyeyiz’ sloaganı ile 4.’ncü defa yapıldı. Anıtpark Meydanında toplanan 400 bisiklet sever, bisiklet tutkusu için bir araya geldi. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark’tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi’ne kadar pedal bastılar. Bisikletliler, tur öncesi asker selamı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek verdiler. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tur öncesinde konuşma yapan Düzce Bisiklet Kulübü Başkan Birol Aksu; “Sınır ötesinde Barış Pınarı harekatındaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin”dedi.
Ardından kollarına Türk Bayrağının rengi olan Kırmızı Beyaz kurdeleler bağlayan bisiklet tutkunları asker selamı vererek, “Devletimizin operasyonu var. Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Alla yar ve yardımcıları olsun. Onlar içinde pedal basıyoruz, pedal çeviriyoruz” dediler. Bisiklet turu sonunda dağıtılan çekiliş numaralarına göre 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı