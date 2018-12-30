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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- 400 bin TL’lik haraç kavgasında 5 gözaltı Haberi

- 400 bin TL’lik haraç kavgasında 5 gözaltı Haberi

- Şahısların asayişten çıkarılması

Polis Hastane Polis Ekipleri Saldırı Irak 

-- Asayişten görüntü

( KOCAELİ )- Hurdacı önünde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla yaralandı- Olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir hurdacıda haraç meselesinden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi. Olay dün Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak’ta bulunan bir hurdacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.M(37) adlı şahıs, İstasyon Mahallesi’ndeki hurdacılık yapan M.Ö(38)’yü yanına çağırıp 400 bin TL haraç vermesini, teklifini kabul etmediği halde ise kardeşi H.Ö.(31)’yü silahla vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.M., oğlu A.M.(18), B.B.(24), G.A.(25) ve K.Y.(26) ile birlikte yeniden iş yerine geldi. Sopalarla saldırdı karnından vuruldu İş yeri sahibi M.Ö. ve H.Ö.’yü gören 5 kişi, yanlarında getirdikleri sopalarla ikiliye saldırmaya başladı.
Aldığı darbeler sonrasında silahına sarılan H.Ö. ise ateş ederek N.M.’yi karnından yaraladı. N.M.’nin yaralanması sonrasında sopalarla gelen 5 kişilik gurup olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı adliyeye sevk edildi Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından M.Ö ve H.Ö’yü iş yeri önünde saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ise hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hurdacıya yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan N.M. ve beraberindeki 5 şahsın emniyetteki sorgularında haraç iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Hurdacının sahibi M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan H.Ö., A.M., B.B., G.A. ve K.Y. adlı 5 kişi işlemlerinin arından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Yaralı olan N.M.’nin ise hastanedeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (GY-
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