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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
400 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan temizlikçi kadın yakalandı

400 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan temizlikçi kadın yakalandı

Zanlının emniyetten adliyeye sevk edilişi

Ziynet Eşyası Güneş Gözlüğü Suç Duyurusu Harekete Geç İş Dünyası 

-fotoğraf

( İSTANBUL )- Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden M.N.U.’ya temizlikçi şoku- Temizlik yapmak için geldiği evinden 400 bin lira tutarında para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla aranan F.A., yakalandı İSTANBUL

- İstanbul'da cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden iş kadını M.N.U.’nun, temizlik yapmak için geldiği evinden 400 bin lira tutarında para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla aranan F. A., yakalandı. Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının önde gelen isimlerinden M.N.U., Ataşehir’deki evinden son 2 ay içinde 400 bin lira tutarında para ve ziynet eşyasının kaybolduğunu iddia ederek Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. M.N.U., durumundan şüphelendiği temizlikçi kadından şüphelendiğini polise bildirdi. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen polis, eve girip çıkan kişileri tek tek incelemeye alırken, eve temizlik yapmak için gelen hizmetli F.A. adlı kadın üzerinde yoğunlaştı. Sözkonusu kadını takibe alan polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada hırsızlığın ortaya çıkmasından hemen önce eve temizlikçi olarak gelen F. A.’yı 3 Aralık Pazartesi günü evden çıkarken yakalayarak gözaltına aldı. Polis tarafından kadın üzerinde yapılan aramalarda, 40 bin lira para, M.N.U.’ya ait banka kartları, 3 bin 800 lira değerinde para cüzdanı, 15 bin lira tutarında ziynet eşyası, 2 bin 500 güneş gözlüğü ile çeşitli ev aksesuarları ele geçirildi. F. A., poliste yapılan sorgusunda üzerinden çıkan para ve ziynet eşyalarını iş kadını M.N.U.’nun evinden çaldığını kabul ettiği, ancak paranın geri kalan kısmını kendinin çalmadığını ifade ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından 4 Aralık’ta Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
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