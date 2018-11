40 yıllık sigara tiryakiliğini 45 dakikada sonlandırdı İzle

-Bio Rezonans uzmanı Nesrin Çakır’ın seans öncesinde Nuray Hanım’a tavsiyeleri

-Nuray Turna’nın konuşması

-Nesrin Çakır’ın konuşması



( BALIKESİR -ÖZEL)- Bio Rezonans yöntemi ile 45 dakikada bağımlılıklardan kurtuluyorlar BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ilk kez uygulanmaya başlanan Bio-Rezonans tekniği sayesinde uzun yıllar sigara ve alkol gibi bağımlılıkları olan vatandaşlar, bu bağımlılıklarından 45 dakikalık bir seans sonrasında tamamen kurtuluyorlar. Bandırma’da bulunan özel bir sağlık merkezinde uygulanan Bio- Rezonans yöntemi sigara ve alkol bağımlılarına adeta can simidi oldu. Elektro akupunktur yöntemi ile benzerlik taşıyan ve 1977 yılında ilk kez dünyada uygulanmaya başlayan yöntem özel bir sağlık merkezi tarafından Bandırmalıların da hizmetine sunuldu. Bio Rezonans Uzmanı ve Bütünsel Sağlık Danışmanı Nesrin Çakır, yöntemin uygulanışını ve geriye dönük aldığı başarılı sonuçları İHA ile paylaştı. Çakır, "Vücudumuzun her frekansının ve her atımının ayrı bir anlamı var. Biz de bu frekansları düzenleyen cihazımız sayesinde danışanlarımıza sigara alışkanlıklarını bıraktırıyoruz. Vücuttaki sigaraya ait toksinleri dengeleyerek sigaradan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. 45-50 dakika içerisinde sigarayı tamamen bırakıyorlar. Sigara içiminin vücutta oluşturduğu enerjiyi antifrekans olarak kişiye geri veriyoruz. Kişinin vücudunda buna karşı bir savunma mekanizması oluşturarak sigarayı bırakmasını sağlıyoruz. Seansımızın ardından bir daha kişiler sigara içme isteği duymuyor. Hiçbir yan etkisi yok. İlaç yok, kimyasal yok. Seansın sonunda kişiye bir sprey veriyoruz. Bu spreyde seansta kişiye uyguladığımız frekans düzenlemesinin aynısı yer alıyor. Yoksunluk çektiğinde eğer sigara içme isteği geldiğinde ağzına bu spreyi sıkarak seanstaki frekans düzenlemesini o an için çabucak tekrarlıyor. Çoğu danışanlarımızda bu spreye bile gerek kalmadığını öğreniyorum. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Sigara hem sağlığa, hem bütçeye hem de içtiğiniz ortamdaki kullanıcı olmayan kişilerin sağlığına zarar veriyor" dedi.

40 yıllık tiryakiliğini 45 dakikada sona erdirdi 40 yıl önce arkadaş çevresi sayesinde başladığı sigara kullanımına Bio Rezonans yöntemi sayesinde 45 dakikada tamamen veda eden Emekli Öğretmen Nuray Turna "40 yıl önce üniversite hayatımda arkadaşlarımdan özenerek başladığım bu kötü alışkanlık artık hayatımda had safhaya gelmişti. Bu bağımlılıktan kurtulmam gerekiyordu. Çeşitli araştırmalardan sonra böyle bir yöntem olduğunu öğrendim. Tek seans ardından sigara bağımlılığımdan kurtuldum. 6 ay oldu ve bu süre zarfında hiç sigara içmedim. Çok rahatım , sporumu yapıp yürüyerek bütün vücudumdaki toksinleri de atıyorum" dedi.