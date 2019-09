40 yıllık mağara hayatı bitti

-BARAKANIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

-İSKENDER GÜNDÜZ’E BANYO VE ILICAYA GÖTÜRMEK İÇİN İKNA ÇABALARI

-YENİ KIYAFETLERİN VERLMESİ VE İSKENDER GÜNDÜZ’ÜN GİYMESİ

-İSKENDER GÜNDÜZ’ÜN AÇIKLAMASI

-BARAKADA RADYO DİNLEMESİ

-HALİL BURUNSUZOĞLU AÇIKLAMA

-YENİ BARAKA DIŞ GÖRÜNTÜ

-ARŞİV GÖRÜNTÜ



BALIKESİR



- Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.Havaların soğumaya başladığını öne sürerek banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, üşüyüp hasta olmaktan korktuğunu ifade etti.

İskender Gündüz’ün her türlü ihtiyacını karşılayan Mecidiye köyü sakini Halil Burunsuzoğlu’nun tüm ısrarlarına 'evet' demeyen Gündüz, yeni kıyafetleri ise kabul ederek onları giydi. Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz’ün yeni barakasında su tesisatı, çek-yat, ocak bulunuyor. Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu’nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.



İskender Gündüz: “Havalar soğudu ayazda hasta olurum”Mecidiye kırsal mahallesi sakini Halil Burunsuzoğlu ve İHA ekibinin banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, yeni barınma yeri olan kulübenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Gündüz, “Ben ılıcaya gitmem, neden biliyor musun ben yattığımda sabah kalktığımda ayazlı. Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Eylül ayında ben gitmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya. Ilıca demek terlemek demek. Orada terledim mi sabah ayaz aldım mı iyi olmaz. Senin için savaşa geleyim ama ılıca deme bana. Öbür tarafta 10 yıl kaldık, kötü demeyelim yani. 10 sene kaldığımız yer de iyiydi. Ondan önce de ileride maden ocağında 30 yılı geçkin bir süre kaldım. Ben dağ adamıyım. Bugün günlerden ne bilmiyorum takvim yok bende. Sizde var mı? Ama eylül ayındayız. Sizin takvim nerede? 2019. Burada radyom da var. Radyo konuşsun değil mi? O konuşsa daha iyi. Radyo aslında çekiyor ama sizin ışıklar var. Elektrik elektrikle karşılaşıyor ondan çekmiyor. Sizin elektrik onunla karşılaşıyor ve çekmiyor” diye konuştu.

Halil Burunsuzoğlu: “10 yıldır banyo yapmıyor”İskender Gündüz’ün gıda, su ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan komşu köy Mecidiye’de yaşayan Halil Burunsuzoğlu, 10 yıldır banyo yapmadığını söylediği İskender Gündüz’ü termal kaplıcaya götürmek istediğini ancak kabul etmediğini kaydetti.

Burunsuzoğlu, “İskender ağabeye bu kulübeyi yapalı 5-6 ay oldu. Kendisine en son ne zaman banyo yaptığını sorduğumuzda hatırlamıyor; 10 yıl falan oldu diyordu. O da buralarda dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki kaplıcaya götürelim dedik. Tamam, olur dedi.

80 derece su iyi gelir benim kemiklerime dedi.

Her şeyi ayarladı. Otele, termale götürmek için geldik, şimdi ise gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik, hasta olurum diyor. O da haklı kendi bakımından. Kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler alırız dedik. Aldık ve getirdik, üzerine giydi. Kendisini tıraş da yaptıracaktık. Berberi de ayarladık, her şeyi ayarladık ama istemedi. Olmadı, nasip değilmiş. Artık seneye yaza” ifadelerini kullandı.